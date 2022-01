Regionsrådet har i går besluttet at arbejde videre med ”januarpakken”, som er et forsøg på at fastholde og rekruttere flere sygehus-ansatte.

Derfor er der nu 70 millioner kroner på vej i lønstigning til 4.500 af de sygehus-ansatte, der i Region Syddanmark er tilknyttet plejeopgaven og akutområdet. Det betyder, at alt fra sosu-personale til terapeuter, socialrådgivere og socialpædagoger godt kan begynde at glæde sig. Det gælder også sygeplejerskerne, som is