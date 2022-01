I over et døgn har adskillige vejlensere i Vejle midtby været uden internet.

Det bekræfter Anders Hørning, operations manager hos Ewii, over for JP Vejle. Han forklarer, at det drejer sig om 135 adresser, der har mistet adgangen til internettet, og der er tale om »små 100 abonnenter.«

Anders Hørning forklarer, at der mandag formiddag ved kl. 09.30 blev kappet seks fiberkabler over i forbindelse med gravearbejdet ved Posthusgrunden, og kunderne har adresse på enten Dæmningen, Borgvold, Søndertorv, Sønderbrogade eller Gammelhavn.