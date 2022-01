Voksende varmepriser har sendt kunderne på jagt: Ét alternativ til gas er særligt populært

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forudsagde før årsskiftet, at et par med to børn og en bolig på 100 kvadratmeter i gennemsnit skulle lægge 1.420 kroner ekstra til side hver måned til varmeregningen denne vinter.

Det har sendt mange vejlensere på jagt efter en alternativ varmekilde. Hos Jysk Pejsecenter i Vinding oplever man netop nu et salg, der ligger 10-25 pct. højere end normalt. Og mange spørger direkte, hvordan de bedst erstatter gassen med et billigere produkt.

Gasprisen satte dagsrekord i december, da den ramte 1.340 kr. pr. MWh. Forud for rekorden lå et efterår med store stigninger, der ifølge Dansk Industri har en række forklaringer - heriblandt en kold sidste vinter, en stor efterspørgsel under sidste års genåbning af samfundet og storpolitiske uoverensstemmelser mellem Rusland og Europa.

Hvis man laver regnestykket, skal man så ikke bruge en hel del gas for at tjene en pilleovn hjem?

»Det er jo altid rart at have gang i butikken, når man som jeg skal betale løn og husleje. Men det tyder også på, at vi har behov for alternative energikilder.«

Og det er det spor, du byder ind på med ovnene?

»Ja det er så.«

Erik Damgaard Dyrvig mener også, at det kan være et bæredygtigt valg at skifte gassen ud med pillerne, hvis det vel at mærke gøres rigtigt.

»Vi synes jo, at det er et grønt valg. Men det forudsætter selvfølgelig, at det er noget ordentligt træ, man brænder af, så man ikke generer naboerne,« siger indehaveren og uddyber:

»Det skal være tørt, og så skal man lade være med at skrue ned for luften til det, så det får lov til at brænde ordentligt.«

Interesseorganisationen Dansk Energi forventer, at gaspriserne vil forblive høje gennem resten af 2022. Faktisk regner organisationen først med at se normale priser igen i 2023.