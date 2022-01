Søndag omkring kl. 23.30 ringede telefonen hjemme hos et ældre ægtepar i en lejlighed i Åkæret i Vejle.

I røret blev de mødt af en person, der udgav sig for at være politibetjent, og som fortalte, at deres konto var blevet hacket. Den falske politibetjent bad derfor ægteparret om at overføre ”et større beløb” til en anden konto. Det gjorde de så.