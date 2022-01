»Det kommer til at koste lidt«: Sundhedsplejen går i kødet på kommunal forskelsbehandling af fædre

Hvordan hjælper man bedst fædre med fødselsdepression?

Det spørgsmål vil sundhedsplejen i Vejle Kommune bruge de kommende måneder på at finde svaret på. Inden sommer håber man at kunne præsentere politikerne for et tilbud, der både kan hjælpe fædrene og løse en kommunal ligestillingsproblematik.

I dag har fædrene nemlig ikke samme adgang til skræddersyet hjælp som mødrene. Både mænd og kvinder screenes for fødselsdepression, men som JP Vejle bes