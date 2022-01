Det er en tidlig mandag morgen i Bredballe i efteråret 2020, klokken har kun lige passeret 06.00.

Over dagens første kop kaffe falder Stine Lykke over et opslag, hvor der søges deltagere til et nyt datingprogram på tv, og hun sender en ansøgning med det samme.

Et pludseligt indfald, men hun har været single i fire år, og hun leder efter en kæreste. Hun er ikke kræsen i forhold til udseende, arbejde og sociale status - kemi er det afgørende for hende - og måske finder hun den rette kemiske forbindelse via tv-programmet Bachelor, som der søges deltagere til.