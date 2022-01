Det var en tyk streg i regningen for landets biografer, da regeringen før jul besluttede, at biograferne fra den 19. december skulle lukke ned i fire uger. Ikke mindst fordi julen er biografernes travleste tid, og publikumsmagneten Spider-Man: No Way Home netop var kommet på plakaten.

Der er dog intet, der tyder på, at folk har mistet lystet til at gå i biografen under nedlukningen. Da biograferne søndag genåbnede var der mere end almindeligt travlt i Lido Biograferne, fortæller Henrik Daugaard, der ejer biografen i Vejles centrum.