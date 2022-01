Afpresningssag med nøgenbilleder kræver endnu en mand varetægtsfængslet – nu skal han bare findes

Tre unge mænd fra Viborg sidder lige nu varetægtsfængslet i en afpresningssag. Snart kan endnu en mand blive varetægtsfængslet i sagen.

Den fjerde mistænkte person i sagen blev sigtet og fremstillet i grundlovsforhør i sidste uge, men her mente retten i Viborg ikke, at der var grund til at varetægtsfængsle manden. I denne uge har landsretten dog omstødt den beslutning, det skriver TV Midtvest.