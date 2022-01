Vejle Boldklub henter tredje spiller på to dage

Tipsbladet forstår, at Vejle Boldklub henter ghanesiske Ebenezer Ofori, og klubben ventes snart selv at kunne præsentere ham.

Denne torsdag er det så til midtbanen, at klubben har fundet en forstærkning.

Onsdag hentede de spanske Raul Albentosa og svenske Lucas Hägg Johansson, og nu kan Tipsbladet fortælle, at der igen er hvid røg i Vejle Boldklub.

Den 26-årige centrale midtbanemand er på kontrakt i AIK, og Vejle Boldklub lejer i første omgang spilleren for resten af denne sæson. Vejlenserne har sikret sig en købsoption, hvis det viser sig at blive et godt match.

Ebenezer Ofori har spillet i AIK siden januar 2020, og det er en spiller, der kommer med erfaring fra Bundesligaen og VfB Stuttgart. Han spillede i den tyske klub fra 2017-2020 - afbrudt af et lejeophold i New York City fra foråret 2018 og godt to år frem.

Ofori er i gang med sin anden periode i AIK, men han spillede kun 16 gange i sidste sæson for AIK, og de fleste af de kampe var som indskifter.