I forhold til APV’er og arbejdsmiljø er det vanskeligt at argumentere for, at folkekirken går forrest.

De er er på vej, men vejen derhen har været lang, og en APV-undersøgelse er stadig et forholdsvist nyt fænomen.

Det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken har den seneste tid været under lup, og det ser langt fra godt ud alle steder - men hvad er status i Vejle Provsti.