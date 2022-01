Sygeplejerske på Hæmatologisk Ambulatorium: »Jeg kan ikke forestille mig at lave noget andet«

Køreturen mellem Vejle Sygehus og hjemmet i Stouby er aldrig træls.

Hun bruger den til at vende tankerne, det kan der være brug for, når man arbejder med kræftpatienter, og så er hun klar til at møde familien med mand, tre døtre og hunde.

Når hun kører den modsatte vej, glæder Charlotte Sørensen sig - for hun holder af sit arbejde og sin arbejdsplads på Vejle Sygehus på Hæmatologisk Ambulatorium.