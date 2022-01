08/01/2022 KL. 06:45

For abonnenter

Er der jord nok til de nye vejlensere? Planchef ser en flaskehals forude

Befolkningstilvæksten går nu så stærkt, at Vejle Kommune har svært ved at følge med behovet for nye grunde, fortæller planchef Lars Buksti. Borgmesteren: Vi skal følge udviklingen.