07/01/2022 KL. 10:51

The Burger Concept er på vej til Vejle, og du kan få lov til at være med

The Burger Concept har et rigtig godt øje til Vejle og er klar til at gøre sit indtog i byen. Du kan være med til at hjælpe, for den fremadstormende burgerkæde leder nemlig efter franchisetagere.