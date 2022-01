Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Efterskolernes Aften, der normalt finder sted anden onsdag i januar med åbent hus fra kl. 18-21 på alle landets efterskoler, er i år lavet om til besøgsdage, hvilket sker for ikke at samle for mange mennesker ét sted på én aften i denne coronatid.

Det har Efterskoleforeningen besluttet, og hos Vejle Idrætsefterskole (VIES) har forstander Frank Rasmussen besluttet at udsætte Efterskolernes Aften på ubestemt tid.

»Og vi kommer heller ikke til at k