Endnu en dag, endnu en stigning i smittetrykket i Vejle Kommune. Torsdagens tal viser således, at 1.908 borgere er blevet smittet med coronavirus den seneste uge. Det svarer til et incidenstal, der viser antallet af nye smittede per 100.000 indbyggere, på 1.607. Det er en stigning på 36 i forhold til onsdagens rekordhøje smittetryk.

Der er dog gode nyheder at hente på landsplan. Onsdag satte Danmark rekord i antallet af nye smittede, da smittetallet lå på 28.283. Torsdag er tallet faldet til 25.995. Tallet er dog det næsthøjeste nogensinde.

København er i øjeblikket den kommune med det højeste smittetryk i landet. Hovedstaden har et incidenstal på 2.939. Albertslund indtager andenpladsen med et incidenstal på 2.914, mens Hillerød er nummer tre med et smittetal på 2.890. De to førstnævnte kommuner nye blandt de hårdest ramte i landet i forhold til onsdag.

Dyk længere ned i tallene for Vejle Kommune her.

