»Det ville være helt i min kones ånd at kæmpe for, at alle kan få støtte.«

Morten Trebbien oplevede i 2015 den store sorg at miste sin kone, og han undrede sig dengang over, at Vejle Kommune kun tilbød sorgstøtte til ældre over 65 år.

Nu har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget så udvidet sorgstøtten, så alle over 18 år, der mister en ægtefælle eller samlever, får en gratis samtale med en sorgvejleder fra Vejle Kommune.