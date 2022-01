Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Damhaven ved Enghavevej bliver delvist spærret fem weekender i træk, det oplyser Vejle Kommune på sin hjemmeside.

Det sker, fordi Vejle Spildevand skal lægge nye kloakledninger i området syd for Bryggen og Damhaven.

Vejen er spærret om natten mellem fredage, lørdage og søndage fra og med den 7. januar til den 7. februar.

Vejen er spærret mellem:

Fredage kl. 20 – lørdage kl. 09

Lørdage kl. 19 – søndage kl. 10

Søndage kl. 19 – mandage kl. 05

Man kan fortsat køre til butikkerne på Damhaven, men det bliver via Boulevarden i stedet. Omkørslen bliver skiltet.

Den lilla firkant bliver spærret for trafik.

