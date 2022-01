Nyt sundhedsudvalg: Her er de første sager på formandens dagsordenen

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Et handicap i dag behøver ikke være et handicap i morgen, hvis der kommer et hjælpemiddel, der gør det muligt at leve med det.

Det mener i hvert fald Peder Hummelmose (V), der er formand for det nye sundhedsudvalg i Vejle Kommune. Derfor vil han på udvalgets første møde i 2022 bede de øvrige medlemmer om lov til at fortsætte sit arbejde med at udvikle ny velfærdsteknologi.

Sammen med formændene fra kommunens voksen- og seniorudvalg