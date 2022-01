Skal statsministerens grønne flyrute starte i Billund? »Det kan godt nås frem mod 2025«

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Trekantområdet har særligt gode forudsætninger for at gøre regeringens drøm om grøn indenrigsflyvning til virkelighed.

Det mener adm. direktør i Billund Lufthavn, Jan Hessellund. Han peger på, at flere at de afgørende ingredienser er samlet i området: Lufthavnen, elværket i Skærbæk og raffinaderiet i Fredericia.

Sammen kan de skabe grønt flybrændstof, der er baseret på brint. Og det er de faktisk allerede i gang med i partnerskabet Triangle Energy Alliance, der har kørt siden 2020. Derfor glæder det Jan Hessellund, at Mette Frederiksen (S) brugte en del af sin nytårstale på at sætte et mål for, hvornår flytrafikken indenfor landets grænser skal være bæredygtig.

I 2025 skal det ifølge statsministeren være muligt at flyve grønt fra én lufthavn i Danmark til en anden, og fem år senere skal indenrigsflyvningen være »helt grøn«.

»Jeg er meget tilfreds med, at der er kommet så præcis en melding fra regeringen. Vi har manglet, at nogen tog initiativet,« siger Jan Hessellund.

Det er vigtigt, at et flyselskab kan se, at der er planer for at levere grønt brændstof i en eller anden grad. Jan Hessellund, adm. direktør i Billund Lufthavn

Han mener også, at målene er realistiske at nå. For Billund Lufthavn er klar til at tage imod det brintbaserede brændstof, og teknologien bag det er kendt. To ting er dog afgørende, hvis ambitionen skal lykkes.

»Det kan godt nås frem mod 2025,« siger Jan Hessellund og fortsætter:

»Men man skal først og fremmest sikre, at man kan få bæredygtig elektricitet. Og at der er nok af det. Det regnestykke er man ikke færdig med nationalt. Den anden faktor er carbon. Kan vi få carbon ud af skorstenene på Skærbækværket (til produktionen af brintbrændstof, red.)? Det arbejdes der også på at lykkes med.«

Vil fremtidssikre lufthavnen

Tankbilerne kan dog begynde at levere bæredygtigt brændstof længe før 2025, hvis flyselskaberne ønsker det.

Det er allerede i dag muligt at bestille et grønt flybrændstof, der er produceret på madaffald. Det koster bare 5-6 gange mere end almindeligt brændstof, påpeger Jan Hessellund. Dertil kommer, at det bliver produceret i Finland, raffineret i Holland og derefter skal fragtes hertil - på bekostning af bæredygtigheden.

»Hvis det skal blive bæredygtigt, skal det produceres på mere lokale anlæg,« siger direktøren.

Hvad er Billunds rolle i det projekt?

»Vi kan samle aktørerne og sikre, at der er aftagere til brændstoffet, hvis vi skalerer op og bygger større fabrikker. Der skal være aftagere lokalt, for ellers giver det ikke mening at producere i Trekantområdet.«

Hvis det lykkes partnerskabet at få gang i produktionen af grønt flybrændstof, vil det være med til at fremtidssikre Billund Lufthavn, påpeger Jan Hessellund. For selvom teknologien stadig er i sin vorden, er det på flyselskabernes radar.

»Det vil få en positiv betydning for flyselskaberne, når de skal beslutte, hvor de skal investere i fremtiden. Det er vigtigt, at et flyselskab kan se, at der er planer for at levere grønt brændstof i en eller anden grad,« siger direktøren og tilføjer:

»På den måde vil det understøtte, at vi kan udvikle og skabe internationale forbindelser her.«

Det vil dog også kræve store investeringer at få den lokale brændstofproduktion i gang, påpeger Jan Hessellund.

Selvom partnerskabet i Trekantområdet tæller store aktører som Ørsted, Billund Lufthavn, Cross Bridge og en række kommuner, kan projektet kun realiseres, hvis statsministerens sætter penge bag sine ord.

»Der er brug for udviklingsmidler til projekter som dette - ligesom da vi understøttede vindmøllebranchen, indtil den blev stor og stærk og kunne klare sig selv,« siger direktøren.