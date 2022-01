Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Vejle.

Det danske akutberedskab har med 1188 udrykninger med ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter overordnet set haft et mere travlt nytår end sædvanligt.

Tal fra landets fem regioner er indsamlet af Region Hovedstadens AMK-Vagtcentral, og her lyder meldingen, at den samlede travlhed har ligget inden for normalen, om end lidt højere end sidste år.

Tallene er opsamlet fra kl. 18.00 nytårsaften og frem ti