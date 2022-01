Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Margit Lange, psykolog i Vejle, oplever i øjeblikket en ret så absurd udvikling, hvad angår ventetid for unge med angst og depression hos ydernummer-psykologer.

Psykologer med ydernummer er dem, som tager imod lægehenviste patienter, men det bliver til mange flere afvisninger eller grotesk lange ventetider, hvilket skyldes, at regeringens omsætningsloft for unge mellem 18 og 24 år ikke er i nærheden af at ramme virkeligheden.

»Vi skriver primo januar, og den dygtige ydernummer-psykolog i Vejle, der især arbejder med unge, afviser nu unge, grundet omsætningsloftet. Fordi unge er hendes primære arbejdsområde, så har hun allerede nu så mange forløb i gang med unge, at hun ikke kan tage flere ind i 2022,« fortæller Margit Lange.

Psykolog Margit Lange er ikke vild med den økonomiske styring, som øger presset på psykologerne og giver lange ventetider for unge mellem 18 og 24 år. Privatfoto

Vejle-psykologen fandt ud af det, fordi hun foreslog et ungt menneske, der ville bestille tid hos hende, at henvende sig hos kollegaen i stedet, da problematikken var mere indenfor hendes speciale - men det havde familien allerede prøvet.

»Det betyder, at de unge og deres forældre kommer til at bruge endnu mere tid, end alle andre med henvisning, på at finde en psykolog, der kan tage dem ind. Og vi kommer til at bruge rigtig meget tid på at afvise. Tænk sig hvis en hjertelæge eller en gynækolog havde en kvote på den måde.«

De mange og lange køer hos ydernummer-psykologerne skyldes, at regeringen har lanceret behandlingsgaranti uden egenbetaling for unge mellem 18 og 24 år med angst og depression, og så er der ifølge Margit Lange også lige det med psykiatrien, der er nødlidende, og kommunerne der kun vil bevilge psykologforløb til ydernummerpsykologer for at spare penge.

»Og så er der selvfølgelig det generelle stressniveau og perfektionismekulturen i samfundet,« som Margit Lange siger.

Den økonomiske styring giver et kæmpe pres på psykologerne Margit Lange, psykolog

Fra centralt hold er der udregnet et rammebeløb, men beløbet tillader kun den enkelte ydernummer-psykolog at have omkring 13 henvisninger pr. år.

»For mig at se, er der to problemstillinger i sagen. For det første skal vi forvalte en uafgrænselig størrelse, og vi får ikke megen hjælp til at skabe rammerne for det diagnostiske arbejde, mens der selvfølgelig også er et økonomisk aspekt,« siger Margit Lange, der har størstedelen af sin omsætning fra lægehenviste patienter.

Der er et stigende overflow af patienter, blandt andet fra psykiatrien, men pengene følger ikke med i samme tempo, og det giver unødvendigt lange ventetider.

»Den økonomiske styring giver et kæmpe pres på psykologerne. Vi vil meget gerne arbejde, selv om der findes politikere, som antyder noget andet ..., men det økonomiske loft og ventelisterne har store konsekvenser for både patienter, pårørende og os som psykologer,« slår Margit Lange fast.

Det er som om, vi har bolden, men det er ikke en bold, vi vil eller burde have Bodil Siedentopp, formand for samarbejdsudvalget for de praktiserende psykologer med ydernumre i Region Syddanmark

Hun får opbakning fra Bodil Siedentopp, der er psykolog og formand for samarbejdsudvalget for de praktiserende psykologer med ydernumre i Region Syddanmark.

»Regeringen har lavet et estimat for, hvor mange penge der skal bruges, og hvis vi omsætter for mere end det, er der to muligheder - enten ingen afregning eller en tilbagebetaling, så beskeden til os er, at vi skal stoppe. Men hvor har de tallene fra? Og hvor gamle er de? Sikkert er det i hvert fald, at omsætningsloftet ikke er i nærheden af at matche det faktiske behov,« siger Bodil Siedentopp.

Hun er bevidst om, at flere unge søger mod en psykolog, når det tilbydes vederlagsfrit for de 18-24 årige, og hun føler, at psykologerne efterlades i ingenmandsland.

»Det er som om, vi har bolden, men det er ikke en bold, vi vil eller burde have. Det er ikke vores bold. Vi kan ikke gøre andet end at blive inden for de af regeringen udstukne rammer, og i de større uddannelsesbyer, hvor mange unge er samlet, bliver presset nu endnu mere vanvittigt,«, siger Bodil Siedentopp.

Det er helt til Klods-Hans

Ventetiden for de 18-24 årige med angst eller depression, som er blevet lovet vederlagsfrit psykologhjælp, er hos flere psykologer i regionen nu oppe på et halvt til et helt år, og er støt stigende, fortæller Bodil Siedentopp.

Danske Regioner vendte bøtten på hovedet, da man ved årets slutning fjernede det eksisterende omsætningsloft for behandling af alle klienter over 24 år, og i stedet i 2022 indførte et loft for behandling af de 18-24 årige.

Og det bliver helt absurd, at klienter under 25 år heller ikke kan få lov til at få behandling, hvis de vælger at se bort fra den vederlagsfri hjælp, og vælger selv at betale i lighed med alle øvrige over 24 år. De kan ganske enkelt ikke få en tid.

»Det er helt til Klods-Hans, at man nu på denne måde forhindrer klienter under 25 år i at modtage hjælp under den offentlige sygesikring,« lyder det fra Bodil Siedentopp.