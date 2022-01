Årets første dag byder på endnu en ærgerlig melding, når det kommer til coronasmitten i Vejle Kommune. Incidenstallet, der viser antallet af nye smittede per 100.000 indbygere, fortsætter nemlig med at stige.

Ifølge lørdagens tal fra Statens Serum Institut er tallet nu oppe på 1.207. Det er en stigning på 99 sammenlignet med fredag. Konkret svarer lørdagens incidenstal til, at 1.433 vejlensere er blevet konstateret smittet med coronavirus den seneste uge.

Tallet er dog langt fra det højeste i landet. Tårnby Kommune topper listen over smittetrykket i Danmark med et incidenstal på 2.913 smittede per 100.000 indbyggere. Dragør og Hillerød udgør resten af top tre med incidenstal på henholdsvis 2.841 og 2.797.

På landsplan holder antallet af nye smittede sig fortsat på over 20.000. 20.885 er ifølge Statens Serum Institut blevet testet positive for coronavirus det seneste døgn.

Dyk længere ned i tallene for Vejle Kommune her.

