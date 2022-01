Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Verden kommer til Vejle.

Sådan beskriver Andreas Kiis Antonsen det kommende år.

Chefen for City Vejle ser frem mod et travlt 2022, hvor mange store events rammer Vejle, og det bliver både velkendte og tilbagevendende events, men der kommer også store, enkeltstående events, som det sandsynligvis kun bliver muligt at opleve denne ene gang.

Her giver vi et overblik over de største begivenheder, og vi lade