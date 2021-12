Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Vejle.

Den 15. december blev skolebørnene sendt hjem på forlænget juleferie, og med sig fik de beskeden: Vi ses igen den 5. januar.

Måske bliver det nødvendigt at korrigere den afskedssalut, for i skrivende stund ser det ikke godt ud med vaccinationen af de yngste børn - under 40 pct. er ikke nok til at skabe en tryg hverdag på skolerne.

Endnu har regeringen ikke reageret på tallene, og det sker givetvis først efter nytår, men