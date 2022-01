Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

En dag stod Poul Clausen alene sammen med sin kuffert i Kastrup Lufthavn.

Han var tæt på de 40 år, og han ejede ingenting.

Bortset fra kufferten og dens indhold.

Bag sig havde han tre ugers tænkepause og laksefiskeri i Alaska samt et langt munkeliv garneret med et virke som katolsk præst i Sønderjylland.

De sidste to ting havde han netop besluttet sig for at vende ryggen efter svære o