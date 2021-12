Fabrikken er fyldt ud: My Garage vil udvide mod øst

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Vejle.

I løbet af 2022 vil de sidste ledige kvadratmeter i den gamle Egetæpper-fabrik på Wittrupvej i Bredballe blive fyldt med eksklusive biler.

My Garage, der bryster sig af at være »motorverdenens mekka«, er derfor i fuld gang med at planlægge, hvordan man kan udvide. Og der er allerede nu lagt i støbeskeen til et markant større foretagende. Det fortæller adm. direktør Lars Bjørnbak.

»Fremtiden for os bliver at bygge omme bagved,« sige