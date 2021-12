Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Så skal vi til det igen.

Ret forude venter de 365 dage, som udgør et nyt år, og traditionen tro indleder vi med en januar, som vel er den måned, der har det sværest.

For det første er den lang og grå, for det andet, og nok så væsentligt, kommer den altid på bagkant af julens hygge og nytårets festligheder.

Den har det altså heller ikke let, stakkels januar, men den skal være der for ikke at skabe kalen