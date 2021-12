Advarer: Gå ikke ud på isen

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Det er bidende koldt for tiden, og det betyder også, at der er kommet mere eller mindre is på flere søer.

Vejle Kommune advarer dog om, at det ikke er sikkert at bevæge sig ud på isen nogen som helst steder i kommunen. Lige nu bliver isens tykkelse målt dagligt, og som det er nu, er isen for usikker og farlig at bevæge sig ud på.

Det kan, ifølge Vejle Kommune, være livsfarligt at bevæge sig ud på isen på søerne og på Vejle Fjord, og politiet kan udstede bøder, hvis man ikke overholder forbuddet.

Hvis uheldet er ude Hvis du falder gennem isen: Undgå panik og få styr på din vejrtrækning.

Søg tilbage til det sted, hvor du faldt i, og sæt albuerne på isen.

Råb efter hjælp!

Lav svømmetag med benene, spark bagud og kravl op på isen.

Mav dig fremad mod land, til isen igen kan bære.

Spar på kræfterne, hvis du ikke kan komme op. Bevæg dig mindst muligt. Hvis andre falder gennem isen: Ring 1-1-2.

Gå ikke tæt på vågen, så falder du selv i.

Læg dig ned på maven.

Kast en redningskrans eller andet redningsudstyr til personen i vandet og hold fast i linen.

Brug en gren eller et halstørklæde i mangel af redningsudstyr.

Ræk aldrig din arm ud! Kilde: Trygfonden

Kun i ganske særlige tilfælde tillader Vejle Kommune, at man kan gå ud på isen, det skriver kommunen på sin hjemmeside. Isen skal være mellem 13-18 cm tyk, før den er holdbar nok. Hvis isen bliver tyk nok, bliver det skiltet, at færdsel på isen er tilladt. I det tilfælde gælder reglen kun for den del af søen, hvor det er skiltet – derudover er al færdsel på isen på eget ansvar.

Vejle Kommune opdaterer på sin hjemmeside om tykkelsen på isen på 10 søer i kommunen.

Søndag formiddag forvildede to børn sig ud på tynd is på Gentofte sø på Sjælland. Her blev der tilkaldt overfladereddere, redningsdykkere, redningsbåd og isflåder i tilfælde af, at børnene skulle gå igennem isen. Børnene kom i land uden at komme noget til.

Hold din hund i snor

Hver gang, der kommer frostvejr og is på søerne, sker det, at løsgående hunde løber ud på isen. Kommunen opfordrer derfor alle hundeejere til at have deres hunde i snor, hvis de kommer i nærheden af søer med is på.

Risikoen er, at en løsgående hund kan gå igennem isen. Vejle Kommune fraråder, at man selv forsøger at redde sin hund op fra isen, da det kan være livsfarligt.