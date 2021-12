Prøv vores nytårsquiz og tag den med til fest: Hvem ved mest om året, der gik i Vejle?

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Det kan du finde ud af her. JP Vejle har nemlig lavet en nytårsquiz, der tager udgangspunkt i nogle af de bedste historier fra året, der er gået. Test dig selv eller tag quiz din familie og venner.

Vi har også lavet quizzen i en printervenlig udgave, som du kan tage med som et sjovt indslag til nytårsfesten. Du kan downloade den printervenlige udgave i bunden af artiklen, hvor du også finder svararket.

Hvis du er mere til den digitale udgave, kan du tage quizzen herunder.

God fornøjelse og godt nytår.

Spørgsmål 1

Den dyreste bolig til salg i Vejle ligger i Bredballe og tilhører en afdød Lego-arving. Hvad koster boligen?

1, 29,5 mio. kr

2. 39,5 mio. kr

3. 49,5 mio. kr

Spørgsmål 2

Ann Bovin er hjertelæge på Vejle Sygehus, og da hun var på barsel med sit første barn. brugte hun ikke tiden på at strikke babystrømper, men lærte i stedet noget helt andet. Hvad lærte hun?

1. At flyve motorfly

2. At cykle på ethjulet cykel

3. At tale kinesisk

Spørgsmål 3

De første navne til Jelling Musikfestival er blevet præsenteret, og blandt dem er et vaskeægte scoop. Hvilken internationalt kendt sangerinde skal spille på festivalen?

1. Mø

2. Adele

3. Taylor Swift

Spørgsmål 4

Emma Møller satte sin opsparing på spil og åbnede Emmas Deli i efteråret. Forinden havde hun dog haft ualmindeligt svært ved at få lov at låne penge til at udleve sin drøm. Som den første fysiske butik i Vejle havde hun dog én bestemt ting på menukortet. Hvad var det?

1. Croissanter bagt på surdej

2. Kardemommesnurrer

3. Mini churros

Spørgsmål 5

I november slog Paladspassagens nye madmekka dørene op med til et slaraffenland af mad fra alle verdenshjørner. Hvor mange gæster har spisestedet plads til?

1. 400

2. 500

3. 600

Spørgsmål 6

For fire og et halvt år siden flyttede familien Brøndum fra Vejle til Italien for at slippe for hverdagens stress samt have bedre tid med og til hinanden. Hvilken lille italiens by flyttede familien til?

1. Gubbio

2. Montone

3. Todi

Spørgsmål 7

Vejle-virksomheden Optifo blev i november nomineret til prisen for årets produkt til Auto Awards. Firmaet har lavet en app, der skal skabe mere fair konkurrence mellem små og store bilforhandlere. Hvad kan appen?

1. Den kan gøre det lettere at tage gode billeder

2. Den kan sammenligne priser på tværs af forhandlere

3. Den kan let finde den model, du er ude efter.

Spørgsmål 8

To lokale Venstre-politikere fik i efteråret en alternativ idé, som endte på transportminister Benny Engelbrechts (S) bord. Hvad gik idéen ud på?

1. De ville bygge en bro parallelt med Vejlefjordbroen

2. De ville bygge en tunnel under fjorden

3. De ville lave en cykelsti på Vejlefjordbroen

Spørgsmål 9

Restaurant Lyst opnåede i september en fornem hæder. Hvilken?

1. De vandt den nordiske madpris Embla

2. De blev tildelt en Michelin-stjerne

3. Køkkenchef Daniel Mcburnie vandt VM for kokke, Bocuse D’Or

Spørgsmål 10

Uønskede asylansøgere flyttede i al hemmelighed ind i en lille by nær Vejle i starten af december. Hvilken by flyttede de ind i?

1. Sandvad

2. Bredsten

3. Gadbjerg

Hvor mange rigtige havde du? Det kan du finde ud af ved at downloade svararket i herunder. Ellers kan du klikke på spørgsmålene og læse dig frem til svarene i artiklerne.

Tag quizzen med til fest

Download quizzen og svararket ved at trykke her.