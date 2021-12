23/12/2021 KL. 17:33

For abonnenter

Kommunal video med tegnsprogstolkning og »spassertegn« vækker vrede: »Det er ren latterliggørelse«

Vejle Kommune har slettet en video, som ifølge Michael Skou Vestergaard, der er hørehæmmet, gjorde grin med handicappede. Kommunen mener, at formålet var godt, men erkender, at det er endt som et selvmål.