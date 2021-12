Byrådsmedlem er afgået ved døden

Anja Daugaard, byrådsmedlem og tidligere spidskandidat for Liberal Borgerliste Vejle, er natten til onsdag afgået ved døden. Det bekræfter en stærkt bevæget borgmester onsdag formiddag over for JP Vejle.

»Anja er afgået ved døden efter længere tids sygdom. Jeg har lige fået det at vide,« siger Jens Ejner Christensen (V) og tilføjer:

»Vi hejser flaget på halv om lidt.«

Anja Daugaard blev indlagt på hospitalet den 9. november og har været sygemeldt