Billetterne til julegudstjenesterne i Bredballe Kirke forsvinder en efter en, efterhånden som de kommende julekirkegængere klikker sig igennem det digitale registreringssystem.

Bredballe Kirke er nemlig en af de kirker, som i sidste uge meldte ud, at man skal booke en gratis billet på kirkens hjemmeside, for at kunne deltage i en af de otte gudstjenester, der afholdes den 24. december. Det sker for at sikre, at der ikke samles for mange menne