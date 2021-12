25/12/2021 KL. 17:16

Jens Ejner Christensen: Ved denne tid næste år skal vi være i gang med at bygge et universitet

Vejles mangeårige drøm om et universitet er rykket et skridt tættere på i 2021, og borgmester Jens Ejner Christensen (V) vil sætte alt ind på at få aftalen med Syddansk Universitet på plads i det nye år.