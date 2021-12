Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

»Det helt korte svar er nej. Vejle står ikke det sted i dag, som jeg havde håbet, da året begyndte.«

Sådan lyder SF-politiker Lone Myrhøjs svar, når hun skal forholde sig til 2021, der er ved at rende ud og se frem mod 2022, som snart tager sin begyndelse.

At Vejle ikke står, hvor Lone Myrhøj havde håbet, skyldes bl.a., at der er blevet afsat for få midler til udsatte, psykisk syge, handicappede og andre ressourcesvage grupper, me