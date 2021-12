Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

I et nyt sundhedscenter i Vejle, er det muligt at få en hurtig PCR-test med svar indenfor få timer.

Med de eksploderende smittetal, julen om hjørnet og det store pres på det offentlige PCR-testsystem, er muligheden at få en hurtig PCR-test mod betaling i Copenhagen Medicals nye Sundhedscenter ved Vejle Stadion et nyt tilbud for borgere og virksomheder i området.

Der kan bookes en PCR-test, eller man kan tage chancen og bare møde op.