26/12/2021 KL. 06:45

For abonnenter

Bjarne Hessel: Den gode service går aldrig af mode hos Starmark

Idéen til det store brugtbilshus ved motorvejen nord for Vejle blev undfanget på et fly over Atlanten - for nylig var der 20 års jubilæum med udsigt til endnu et rekordsalg af nyere brugte Mercedes-biler.