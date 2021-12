Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Det hænder, at Gitte K. Pedersen dukker uanmeldt op på privatadressen hos en topatlet for at tage en dopingprøve.

Måske sover atleten, måske er vedkommende på vej for at hente børn, men uanset hvad leger Gitte K. Pedersen aldrig politibetjent.

Hun stamper ikke i jorden og forlanger, at den dopingprøve skal tages lige nu.

»Hvis en atlet for eksempel skal hente børn, tager jeg da bare med. Så kan vi også