Velfærdsdirektør Anne Mette Lund: Mangel på hænder kan få konsekvenser for ældre henover jul og nytår

Ældreplejen i Vejle Kommune står lige nu over for en vanskelig periode. Stigende coronasmitte og rekrutteringsudfordringer er nemlig en dårlig kombination, og det kan komme til at gå ud over de ældre henover jul og nytår.

Der vil, ifølge kommunen, ikke blive skåret i en serviceniveauet, men udfordringerne kan betyde, at Vejle Kommune kan blive nødt til at prioritere i opgaverne på de kommunale plejecentre og i hjemmeplejen.

Det sk