Forfatter Trine Lykke Loughran har kæmpet med barnløshed i årevis: »Jeg bliver aldrig nogens mor«

Hun havde set hjerteblink og følte sig allerede som mor til det lille væsen, der boede inde i hende. Men lykken blev kort, for en decemberdag for tre år siden, holdt det lille hjerte op med at slå.

Trine Lykke Loughran var 40 år, knap tre måneder henne i sin graviditet og sønderknust, da hun skulle tage afsked med det lille og nu stille hjerte under et kirurgisk indgreb.

»Jeg sagde til kirurgerne, at hvis det nu alligevel lever derinde, så måtte de ikke fjerne det. Det var jo en helt absurd ting at sige, for hjertet slog jo ikke. Men jeg var bare fyldt med følelser og sorg. Jeg var ikke rationel,« siger forfatter og jurist Trine Lykke Loughran, der både har irske rødder og en opvækst i Vejle med sig i bagagen.

På det tidspunkt havde hun kæmpet i årevis for at blive gravid. Det meste af tiden alene via fertilitetsbehandling, og nu var hendes højeste ønske endelig gået i opfyldelse, for så at blive taget fra hende igen.

Midt i Trine Lykke Loughrans egen sorg over at miste et barn og den medfølgende smerte ved formentlig også at have mistet muligheden for moderskabet, mistede hendes søster også et ufødt barn.

»Kort tid efter måtte min søster føde sin døde søn og begrave ham. At synge salmer i kirken og være med til at begrave Elliot og se stenen på gravstedet, er noget af det allersværeste, jeg har været med til,« siger Trine Lykke Loughran med en stemme, der kæmp