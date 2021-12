15/12/2021 KL. 12:15

For abonnenter

Vejle Kommune bevilliger en million til elbiler, nøgleskabe og genoptræning

Velfærdsteknologirådet i Vejle Kommune har besluttet, at sundheds- og velfærdsområdet skal have knap en million kr. til at forbedre borgernes trivsel via teknologi. Tiltagene skal også frigøre ressourcer til andre opgaver.