Årets sidste dag.

Der skal maden være noget ekstra lækkert - og gerne tre retter. Mindst.

Men hvem skal lave den - altså maden?

Hvem gider at bruge det meste af årets sidste dag på at stå i køkkenet med risiko for at være helt udmattet, når maden skal nydes?

Der er råd for det.

I Vejle er der rig mulighed for at købe og hente nytårsmenuen, så der er tid til at nyde de sidste timer af 2021 i selskab med familie og venner.

