Sidst set i Vejle: Forskere eftersøger forsvundet syvsover i Jylland

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Vejle.

Et af Danmarks mest sjældne pattedyr. Sådan definerer Naturstyrelsen hasselmusen, der også er landets eneste ægte syvsover.

Ulig de syvsovere, der har lagt beslag på mangen et teenageværelse i parcelkvartererne rundt om Vejle, har hasselmusen svært ved at finde egnede steder at gå i hi. Derfor er den ikke spottet i Jylland, siden den blev set i Vejle-området og Gråsten i 2013.

Sidste år opdagede man dog en hasselmus-rede i Gråste