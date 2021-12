Officielt: Vejle Boldklub har præsenteret ny sportschef

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Nicolae har været sportschef i rumænske Petrolul, kinesiske Guangzhou City og senest for FC Dinamo i Bukarest, som han forlod i januar.

Selv er han glad for ansættelsen, hvor han udtaler følgende på klubbens hjemmeside:

– Jeg er glad for at være her. Igennem klubbens træningslejre i Tyrkiet og mit kendskab til ejerskabet har jeg relationer til flere af Vejle Boldklubs medarbejdere. Opgaven på den korte bane bliver at jagte muligheden for at overleve i 3F Superligaen. Dernæst skal vi sikre en bedre balance på holdet. Vi skal have nye spillere ind tidligere, end man er lykkedes med før, og så skal vi være bedre til at hente spillere, der lige nu ikke ville vælge Vejle Boldklub. Det er i sagens natur ikke noget, der kan ske fra den ene dag til den anden, men det er min ambition.

Denne artikel er leveret til JP Vejle af Campo.dk.