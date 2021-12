Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Coronasmitten i Vejle Kommune overskrider nu en vigtig bekymringsgrænse, og det betyder bl.a., at flere og flere har brug for at kunne blive testet.

Løsningen lige nu bliver derfor, at Carelink har indkaldt flere podere på de teststeder, der allerede eksisterer kommunen, fortæller Vejle Kommunes sundhedschef Diana Kropstrup.

»Det betyder, at man kan teste flere i timen. Vi ved nemlig godt, at endnu flere formentlig vil have behov