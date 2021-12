Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Vejle.

Fra i dag er det slut med at sidde på Charlys Pub eller The Old Irish Pub ud på de sene nattetimer, og det er heller ikke muligt at give den gas på dansegulvet på BarMix til den lyse morgen. Og mundbindet skal du nu også finde frem flere steder.

Her får du overblikket over præcis, hvilke restriktioner der træder i kraft i dag, og hvilke der følger de kommende dage.

Restriktionerne er indtil videre sat til at gælde i fire uger, lød meldingen på onsdagens pressemøde.

Fra 10. december:

Nattelivet lukkes ned. Det gælder natklubber, diskoteker og lignende. Indendørs og udendørs serveringssteder skal være lukket i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00.

Forbud mod at samle flere end 50 stående gæster ved indendørs koncerter og lignende.

Krav om mundbind eller visir for både gæster og ansatte på serveringssteder. Dog med undtagelse af ansatte med coronapas og siddende gæster.

Der indføres forbud mod at købe alkohol i butikker fra kl. 24.00 til kl. 05.00.

Fra 15. december:

I grundskolerne hjemsendes børnene fra 0. til 10. klasse til og med 4. januar. Det gælder både vaccinerede og ikke-vaccinerede. Det hjemsendes specialskoler og specialklasser ikke.



SFO’er og andre fritidstilbud holdes lukket i samme periode.

Der tilbydes nødpasning af elever fra 0.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og ikke kan passe deres børn på grund af arbejde. Det gælder også, hvis man arbejder hjemmefra. Nødpasning gælder også elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov uden for aldersgruppen.

Fra 19. december:

Efterskoler og frie fagskoler skal holde lukket til og med fredag den 7. januar.

Læs også »Festen er ikke aflyst - den kører bare lidt tidligere«