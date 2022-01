26-årig iværksætter vil sælge hundeudstyr i hele Europa: »Mit mål er ikke at leve af det, det er at blive den største«

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Synet af Vera, en halvstor Husky/Eurasier-hvalp, der hopper op på et bord for at følge med i aktiviteterne udenfor, får Frederik Tychosen til at bremse sin talestrøm med et stort grin:

»Det er godt nok nogle lidt mærkelige hunde vi har, hva?«.

Vera er en af de i alt tre hunde, der udgør testpanelet hos Vinding-virksomheden Totteland - en webshop med speciale i udstyr til hunde. Bag den står 26-årige Frederik Tychosen, og han har på