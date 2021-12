Få stikket hos lægen: 16 læger tilbyder nu vaccination mod coronavirus i Vejle Kommune

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

De stigende smittetal har fået myndighederne til at skrue op for vaccineindsatsen over hele landet, og det kan nu mærkes i Vejle Kommune.

Fra denne uge er det nemlig muligt at blive vaccineret mod coronavirus hos i alt 16 praktiserende læger i kommunen - hvoraf de 12 ligger indenfor postnummer 7100. Dermed mangedobles antallet af vaccinationssteder med ét slag, idet der hidtil kun har været et fast tilbud på Dofovej nord for Vejle.