08/12/2021 KL. 17:37

Afskaffelsen af håndværkerfradraget får blandet modtagelse hos lokale håndværkere

Lars Jørgensen fra Preben Jørgensen Huse kalder det en god idé - René Skovgård fra Ove Larsen A/S er til gengæld ikke vild med tanken, for det tænder sandsynligvis op under sort arbejde igen, forudser han.