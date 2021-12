Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Hun lagde et stofunderlag henover sofaen og fik nænsomt placeret otte dage gamle Theo ovenpå. Sådan foregik det, da Stephanie Nørrebo Sommer skulle fotografere den lille, søde dreng på fotografiet ovenfor. Det er en af hendes velkendte arbejdsmetoder, og de nydfødte fotograferes som regel, inden der er gået 20 dage.

At fotografere nyfødte er ellers lidt af en kunst. En kunst som 32-årige Stephanie Nørrebo Sommer har mestret i mere end et årti. For lidt over en uge siden rev hun endnu en gang sin tilværelse op med rode og rykkede både sin virksomhed og sit privatliv tilbage til Vejle, hvor hun er vokset op.

»Den første