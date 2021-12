Frederik Spangsberg bliver tit spurgt, om han ikke lige kan skaffe nogle flødeboller. Det er dog en helt anden virksomhed, han netop har startet

Hvis du vil vide mere om Vejle Lær os at kende – her er JP Vejles mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Vejle.

22-årige Frederik Spangsberg er en målrettet mand.

Siden begyndelsen af december har han nemlig kunnet kalde sig indehaver af sit eget anlægsgartnerfirma ved navn Spangsberg Have og Anlæg Aps.

»Jeg har altid drømt om at være selvstændig og nu følte jeg, at jeg var klar til det,« siger Frederik Spangsberg, der har været færdiguddannet anlægsgartner i et år.

Firmaet har sin base på forældrenes gård på